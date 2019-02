Van de Looi haalt oude bekende bij Jong Oranje

De 48-jarige Groninger is door de KNVB aangesteld als assistent-coach van Jong Oranje. Hij volgt Hendrie Krüzen op die deze winter naar Leverkusen vertrok om assistent te worden van Peter Bosz bij Bayer Leverkusen. Groninger tekent een contract tot december 2020.

De in Groningen geboren trainer en oud-speler van FC Groningen was van 2013 tot 2018 als assistent in functie bij de club. Daar werkte hij samen met hoofdtrainer Van de Looi. Die werd in mei vorig jaar aangesteld als bondscoach van Jong Oranje.

„We weten wat we aan elkaar hebben. Tijdens onze periode bij Groningen hebben we de KNVB-beker gewonnen. Ik ben ervan overtuigd dat wij ook bij Jong Oranje iets moois kunnen neerzetten”, zegt Groninger wiens contract bij plaatsing voor het EK van 2021 wordt verlengd tot de zomer van dat jaar.