Verstappen: ’Kwalificatie is de sleutel’

De Red Bull-coureur vervolgt: „En ik vind het wel leuk dat het weekend zo anders is dan een normale race. De baan zelf is zeer veeleisend. Het is heet, het is fysiek en je zweet veel, maar het is een van mijn favorieten. Er zijn veel bochten, een mix van snelle en langzame bochten, plus een paar medium snelle bochten met weinig uitloopstroken. Het is dus een heel gevarieerd circuit.”

Verstappen weet waar de sleutel tot succes kan liggen: „Het is ook een race waar we het gewoonlijk beter doen dan op circuits als, laten we zeggen, Spa en Monza. Vorig jaar finishte ik als tweede in Singapore, dus hopelijk hebben we hier dit jaar ook weer een goed weekend. Inhalen is hier heel lastig, dus de kwalificatie is de sleutel, daar moet je echt pieken! Ik kijk ernaar uit om een normaal raceweekend te hebben en hopelijk niet weer van verder naar achter te moeten komen, wat het altijd een stuk moeilijker maakt. Ons doel is om maximaal te scoren en ik heb er heel veel zin in.”