’Nieuwe Merckx’ afgevoerd na valpartij

De jonge Belg was betrokken bij een valpartij en kon niet meer verder. In het ziekenhuis werden na onderzoek geen breuken vastgesteld, alleen schaafwonden.

De schade zou al bij al dus meevallen. „Het gaat vooral om schaafwonden”, verduidelijkt ploegdokter Yvan Van Mol tegenover Het Nieuwsblad. De renner was bij bewustzijn en verblijft momenteel nog in het ziekenhuis voor verdere verzorging.

PSV

Hij zou een motard niet hebben kunnen ontwijken. Verder was er niemand betrokken bij de valpartij.

In zijn eerste WorldTour-koers stond de amper negentienjarige neoprof na drie ritten op de zeventiende plaats. In de bergrit van dinsdag werd hij knap vijftiende. Zijn profdebuut vierde hij eind vorige maand in de Ronde van San Juan.

Evenepoel wordt door velen gezien als het grootste Belgisch wielertalent sinds jaren en al vergeleken met de legendarische Eddy Merckx. Evenepoel had ook veel talent voor voetbal, zo speelde hij in de jeugd voor onder anderen Anderlecht en PSV.