Dumoulin valt aan maar Ewan wint in Emiraten

Tom Dumoulin in de ronde van de UAE Tour Ⓒ RAYMOND KERCKHOFFS

HATTA - Caleb Ewan heeft de vierde etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. De Australiër van Lotto Soudal was de beste op de slotklim in Hatta. De Italiaan Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) en de Sloveen Primoz Roglic van Team Jumbo-Visma volgden op 2 seconden. Wilko Kelderman (zesde) was de beste Nederlander op 5 seconden van Ewan.