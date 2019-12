Fati jongste doelpuntenmaker Champions League

De Ghanees was 17 jaar en 194 dagen toen hij op 1 oktober 1997 tot scoren kwam voor Olympiakos in de verloren uitwedstrijd tegen Rosenborg (5-1). Ofori-Quaye had het record ruim 22 jaar op zijn naam staan. Hij is inmiddels al een tijdje gestopt met voetballen.

Fati debuteerde eind augustus in de hoofdmacht van Barcelona. Al in zijn tweede competitiewedstrijd kwam de aanvaller uit Guinee-Bissau tot scoren in de Spaanse competitie. Met 16 jaar en 304 dagen werd Fati de jongste doelpuntenmaker ooit in La Liga.

Het was dinsdag in de Champions League toch al de avond van de tieners. De Belg Maarten Vandevoordt werd bij Racing Genk de jongste doelman ooit in de Champions League. Vandevoordt, 17 jaar en 287 dagen 'oud', moest tegen Napoli vier doelpunten incasseren (4-0).