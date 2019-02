Voorlopig geen rematch tussen Fury en Wilder

Sinds de twee kemphanen het afgelopen december in Los Angeles uitvochten - en waarbij het titelduel onbeslist bleek - riep Fury meteen dat er een rematch zou komen. De president van de boksbond WBC, Mauricio Sulaiman, zei afgelopen week nog dat hij ’vertrouwen had’ dat de wedstrijd door zou gaan. Maar afgelopen dinsdag krabbelde hij al terug en riep hij dat de rematch ’op een later tijdstip gepland gaat worden’.

„WBC-kampioen Wilder heeft eerder al aangegeven dat hij bereid is om de rematch aan te gaan, maar Fury wil eerst tegen een ander boksen en daardoor wordt de rematch waarschijnlijk in een later stadium uitgevochten”, schreef hij op Twitter.

Fury (29) tekende vorige week nog een zeer lucratieve deal met ESPN waar hij voor vijf gevechten een slordige 93 miljoen euro in ontvangst mag nemen.

Fury had in het eerste duel het overwicht in negen van de twaalf rondes, maar ging in twee rondes tegen de mat. De drie juryleden waren daarom verdeeld over wie de winnaar was. Het eerste jurylid gaf 115-111 ten gunste van Wilder, maar nummer twee oordeelde 114-110 voor Fury. Het laatste jurylid gaf beide boksers 113 punten.

