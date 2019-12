Feest bij FC Volendam

Het winnen van de periodetitel geeft Volendam recht op deelname aan de play-offs voor promotie naar de eredivisie aan het einde van het seizoen.

Koploper Cambuur verloor in eigen huis de 'topper' tegen nummer twee Jong Ajax met 2-0. De 17-jarige Sontje Hansen kleurde zijn debuut in het betaalde voetbal met het maken van de tweede goal van de Amsterdamse beloften.

Jong Ajax nadert Cambuur

Cambuur ziet door de nederlaag Jong Ajax dichterbij komen in de stand. Het verschil is nog maar drie punten. Volendam blijft vierde, maar heeft evenveel punten als De Graafschap, dat in Doetinchem niet verder kwam dan 2-2 tegen Telstar.

Het feest aan De Dijk brak los na een sterke tweede helft van Volendam. Joeri Schroijen had MVV na een half uur nog aan de leiding gebracht, maar de gelijkmaker van Noah Fadiga volgde al snel. Na rust zette Volendam aan en scoorde drie keer: Martijn Kaars, Boy Deul en Francesco Antonucci waren trefzeker.

Jonge Ajacieden

Brian Brobbey zette Jong Ajax na een half uur op voorsprong. De Friezen probeerden vergeefs die achterstand ongedaan te maken. Het slotakkoord was voor Hansen, vorige maand nog topscorer van het WK onder 17 in Brazilië, waar Oranje als vierde eindigde. Hij schoot de bal fraai in de verre hoek langs Cambuur-keeper Sonny Stevens.

Het duel tussen De Graafschap en Telstar kende een hectische afloop. De wedstrijd leek in 1-1 te eindigen, maar diep in blessuretijd vielen er nog twee doelpunten. Reda Kharchouch leek Telstar nog de winst te bezorgen, maar Ralf Seuntjes redde in de 95e minuut met een rake kopbal een punt voor de Superboeren.