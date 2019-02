Hassan op wereldrecordjacht

De 26-jarige atlete verraste vorig jaar september in Kopenhagen al met een Europees record op deze afstand, waarop ze toen debuteerde. Haar tijd en record van toen: 1.05.15. Het wereldrecord van de Keniaanse Jepkosgei is slechts 24 tellen sneller. Zij liep dat in oktober 2017 in Valencia.

Hassan werd eind 2018 uitgeroepen tot beste Nederlandse atlete van het jaar en ook internationaal gezien baarde ze opzien. Zo verbeterde ze in juli al het Europees record 5000 meter op de baan. Tijdens de EK Atletiek in Berlijn veroverde ze goud op dezelfde afstand en amper een week na de afsluiting van haar baanseizoen liep ze op de halve marathon dus het Europees record. Direct erna blikte ze met Telesport vooruit op 2019. Daarbij gaf ze aan te dromen van het veroveren van het wereldrecord op de 5000 meter op de baan. Januari jongstleden maakte ze voorts bekend op de wereldkampioenschappen atletiek, die eind september starten in Doha, te willen focussen op zowel de 5000 als de 10.000 meter. Twee weken geleden vestigde Hassan in Monaco een nieuw wereldrecord op de 5 kilometer op de weg. Daarbij kondigde ze aan deel te gaan nemen aan de wereldkampioenschappen cross, zaterdag 30 maart in het Deense Aarhus. Als klap op de vuurpijl staat ze zondag 7 april nu dus ook aan de start van de ’Generali Berliner Halbmarathon’.

Sander Ogink, werkzaam bij managementbureau Global Sports Communication en manager van Hassan bevestigt het nieuws over Berlijn: „Ze gaat inderdaad ook in Berlijn lopen. Een nieuw Europees record is sowieso het doel. En omdat Sifan’s Europees record slechts 24 seconden langzamer is dan het wereldrecord zou het geweldig zijn als ze dat ook kan verbeteren.”

Is zo’n halve marathon niet te lang als op de WK de 5000 en 10.000 meter wil lopen?

„Sifan traint op dit moment wat meer omvang. Dat is ook de reden dat ze deze winter het indoorseizoen heeft overgeslagen. Vorig jaar liep ze eigenlijk vanuit het niets zonder enige voorbereiding het Europees record op de halve marathon, dat was natuurlijk niet ideaal. Haar huidige opbouw van meer omvang naar specifiek is een betere volgorde. Na Berlijn keert ze terug naar haar thuisbasis Portland aan de westkust van de Verenigde Staten, waar ze zich gaat voorbereiden op het zomerseizoen. Ze zal in de periode ook op hoogtestage gaan, in Flagstaff of Park City.”

Susan Krumins, Maureen Koster en Jip Vastenburg moeten zich allemaal nog kwalificeren voor de WK. Zij starten wellicht allemaal op 2 mei in Stanford op de 10.000 meter. Hoe zit dat met Sifan?

„Als Sifan in de top 8 op de WK Cross finisht krijgt ze van de IAAF automatisch een startbewijs voor de 10.000 meter in Doha. In het zomerseizoen loopt ze zeker nog één of meerdere keren een 5000 meter dus dat komt dan ook wel goed.”