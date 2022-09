Antony tekent voor vijf jaar in Manchester: ’Ajax voor altijd dankbaar’

Met Erik ten Hag treft hij als trainer een bekende. „Voor mij en mijn ontwikkeling was het perfect om onder Ten Hag bij Ajax te voetballen”, zegt Antony. „De manier waarop hij wil voetballen en zijn coaching brengen het beste in mij naar boven. Ik ben enthousiast over wat hij me heeft verteld over zijn plannen en ambities in Manchester. Mijn tijd bij Ajax was fantastisch en ik ben de club voor altijd dankbaar voor het vertrouwen, maar ik ben nu klaar voor de volgende uitdaging. Ik kan niet wachten om mijn nieuwe teamgenoten te ontmoeten en Manchester United aan successen te helpen.”

De Engelsen betalen 95 miljoen euro aan Ajax voor Antony. Dat bedrag kan via bonussen oplopen tot maximaal 100 miljoen euro. Van het vaste bedrag gaat 20 procent naar São Paulo, de Braziliaanse club die Antony in 2020 voor 15,7 miljoen euro aan Ajax verkocht. De vleugelspits werd met Ten Hag als trainer twee keer kampioen met Ajax en groeide uit tot international van Brazilië.

Antony ontbreekt donderdagavond nog in de uitwedstrijd van Manchester United tegen Leicester City. Mogelijk kan hij zondag in de Premier League op Old Trafford debuteren tegen koploper Arsenal.