Definitief streep door Ajax-PEC

Het duel stond gepland voor zaterdag, maar werd door de KNVB verplaatst naar 13 maart om Ajax de gelegenheid te geven zich goed voor te bereiden op het Champions Leagueduel van volgende week tegen Real Madrid. PEC was het daar niet mee eens omdat het nu drie duels in acht dagen moet spelen. In eerste instantie klopte de club aan bij de arbitragecommissie van de KNVB, maar die achtte zich niet bevoegd.

De leiding van de club besloot woensdag af te zien van een gang naar de rechter. ,,Vanwege de organisatorische aspecten en sportieve voorbereiding is het in het korte tijdsbestek dat nog rest richting zaterdag niet de verwachting dat de datumwijziging nog kan worden teruggedraaid'', meldt de club op de website. PEC Zwolle accepteert daarom onder protest de nieuwe datum.

