Van Zanen nieuwe voorzitter NOC*NSF

Van Zanen-Nieberg wordt de opvolger van André Bolhuis, die in mei tijdens de ledenvergadering zal aftreden.

De aanstaande benoeming van de oud-penningmeester van NOC*NSF komt niet als een verrassing. Haar naam circuleerde al een tijdje op Papendal.

Zij is al 40 jaar lid van handbalvereniging Hellas. In het dagelijks leven is zij bestuursvoorzitter van Baker Tilly.

Afgelopen maandag publiceerde De Telegraaf de shortlist waar ook de naam van Van Zanen op stond. Op de kandidatenlijst van de vertrouwenscommissie stonden ook de namen van Erik Cornelissen (49), voorzitter hockeybond, Erik van Heijningen (57), ex-voorzitter zwembond, Annette Mosman (51), penningmeester NOC*NSF. Sinds 2014 bestuurslid handbalverbond met als portefeuille jeugd en breedtesport en Cees Vervoorn (58), oud-olympisch zwemmer (1976, 1980 en 1984) en oud-olympisch coach (1984, 1988 en 1992).

Maandag wordt Anneke van Zanen genomineerd. De leden mogen dan nog zelf met een kandidaat komen, maar dat lijkt gezien de samenstelling van de vertrouwenscommissie uitgesloten.