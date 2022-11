Nederlandse topdarters draaien warm voor WK: hoe staan ze ervoor?

Darts

VIDEO Negen keer is scheepsrecht: ’Bully Boy’ wint eíndelijk een Major

Michael Smith heeft voor het eerst de Grand Slam of Darts gewonnen. Na het verslaan van Raymond van Barneveld in de halve finale was de 32-jarige Engelsman in Wolverhampton ook te sterk voor zijn landgenoot Nathan Aspinall: 16-5.