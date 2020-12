Zidane kan rustig zitten, Favre moet vrezen

Real Madrid wist eerder in de week al te voorkomen dat het voor eerst zou worden uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League. De dertienvoudig kampioen van Europa plaatste zich met een overwinning op Borussia Mönchengladbach (2-0) zelfs als groepswinnaar voor de knock-outfase. Maandag is de loting voor de achtste finales. De ’Koninklijke’ bracht zaterdag stadgenoot Atlético de eerste nederlaag in de Spaanse competitie toe en voorkwam daarmee dat het al vrij vroeg in het seizoen op grote achterstand kwam in de titelstrijd.

„We hebben van de eerste tot de laatste minuut goed gespeeld”, zei Zidane, die vooral onder de indruk was van zijn middenvelders Luka Modric en Toni Kroos. „Ze verkeren in grootse vorm. We hebben iedereen weer laten zien hoe goed Real Madrid kan voetballen. Het was een goede week voor ons met drie overwinningen. Maar we vieren niets, want we hebben nog geen prijs gewonnen. Dinsdag staat weer een wedstrijd op het programma.” Dan komt

Lucien Favre zag Borussia Dortmund zaterdag hard onderuit gegaan. Ⓒ BSR Agency

Lucien Favre

Trainer Lucien Favre van het Duitse Borussia Dortmund moet vrezen voor zijn baan na de zware nederlaag in eigen stadion tegen VfB Stuttgart (1-5). Dat valt op te maken uit de woorden van bestuursvoorzitter Hans-Joachim Watzke. „We moeten dit analyseren. Als je thuis met 5-1 verliest, dan is het een zwarte dag. Ik weet niet wanneer we voor het laatst met zulke cijfers hebben verloren. Het voelt niet goed”, zei Watzke.

Dortmund incasseerde tegen Stuttgart al de vierde nederlaag van het seizoen. Met 19 punten uit elf wedstrijden staat de ploeg van Favre in de Bundesliga op de vijfde plaats, 5 punten achter titelverdediger Bayern München. Dortmund verloor de afgelopen weken thuis ook al van Bayern (2-3) en 1. FC Köln (1-2). In de Champions League bereikte de Duitse ploeg wel de knock-outfase.

De 63-jarige Favre is bezig aan zijn derde seizoen bij ’BVB’. Twee keer eindigde zijn ploeg in de Bundesliga als tweede achter Bayern München. „Dit was een ramp”, zei de Zwitser na de nederlaag tegen Stuttgart. „We waren er vandaag gewoon niet bij. We hebben als team te veel grote fouten gemaakt.”