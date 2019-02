Alonso keert terug in Formule 1

Alonso koos na enkele wat mindere seizoenen in de F1 om wat anders in de autosport te gaan doen. Zo gaat hij deelnemen aan de Indy 500. Nu blijkt dat hij coureurs én engineers gaat adviseren. Bovendien hoopt hij in de ontwikkeling van de bolide voor het seizoen van 2020 een rol te spelen.

„Alonso gaat bepaalde tests rijden om de ontwikkeling van de MCL34 en de MCL35 voor 2020 te ondersteunen”, zo heeft McLaren bevestigd.

Alonso: „Ik heb al voor mijn vertrek uit de Formule 1 gezegd dat ik mezelf zie als onderdeel van dit team. Ik ben erg blij met deze rol en ben er trots op dat ik dicht betrokken mag blijven bij dit team. Ik kijk erg uit naar de start van de Indy 500 in mei, maar dit is een van de dingen die we samen kunnen doen. Ik wil graag jonge talenten helpen, of het nu gaat om mijn eigen team of de Formule 1-coureurs van McLaren. Dit is belangrijk voor het team en mijzelf.”

Naast zijn rol bij McLaren F1 en deelname aan de Indy 500, rijdt de coureur dit jaar ook het World Endurance Championship voor Toyota.