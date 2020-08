Goed nieuws voor AZ: Calvin Stengs keert terug

Zonder Stengs won AZ in de voorbereiding alleen van Lille OSC (2-1). Telstar hield de nummer 2 van het afgebroken seizoen in de eredivisie op 1-1. AZ verloor de oefenduels met Racing Genk (0-1), FC Utrecht (0-1), PEC Zwolle (0-1) en AS Monaco (0-2).

Stengs speelde begin maart zijn laatste officiële duel voor AZ. Trainer Arne Slot wilde dinsdag op een persconferentie toch niet helemaal uitsluiten dat de international start tegen Viktoria Plzen. „Hij is helemaal fit, het is aan ons om te bepalen of hij start of mogelijk invalt”, zei hij.

Trainer Slot kan voor het duel met de nummer 2 van het afgelopen seizoen in Tsjechië ook weer een beroep doen op Ron Vlaar. De verdediger speelde slechts 20 minuten in de voorbereiding maar is wel weer fit. Het duel tussen AZ en Viktoria Plzen gaat maar over een wedstrijd. De winnaar gaat naar de derde voorronde van de Champions League. De verliezer vervolgt het Europese avontuur in de derde voorronde van de Europa League.

AZ mag geen toeschouwers toelaten van de UEFA, om thuisvoordeel enigszins te beperken.