Michael Boogerd zet Wout van Aert boven Mathieu van der Poel

De voormalig klassiekerspecialist, die in 2003 negende werd in ’De Ronde, geeft de Belgische kopman van Jumbo-Visma vijf sterren. Van der Poel zet hij met vier sterren op gelijke hoogte met Mads Pedersen van Trek-Segafredo. De Deen eindigde in 2018 als tweede achter Niki Terpstra in de ’Vlaamse Hoogmis’ en pakte een jaar later de wereldtitel op de weg. Van der Poel klopte vorig jaar oktober in een thriller van een finale Van Aert in een millimetersprint.

Boogerd ziet Terpstra, die na zijn zware fietsongeluk vorig jaar juni nog niet terug aan de top is, geen voorname rol spelen in de finale. Wel heeft hij geloof in één andere Nederlander. Dylan van Baarle natuurlijk, de man die afgelopen woensdag grote indruk maakte in Dwars door Vlaanderen. De 28-jarige hardrijder van Ineos-Grenadiers reed liefst 52 kilometer solo, om in Waregem zijn eerste (semi)klassieker op zijn naam te schrijven. Boogerd geeft de Nederlander twee sterren.