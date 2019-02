Koster verwacht ’ander’ AZ in Tilburg

Een onoverkomelijk probleem hoeft dat volgens de coach niet te zijn. „We hebben AZ dit seizoen al twee keer verslagen, steeds op een tactisch andere manier. Dat doen we graag nog een keer.”

Willem II versloeg de subtopper zondag met 2-1, wat voor AZ de eerste nederlaag sinds de winterstop betekende. „Ik denk dat ze nu met een andere instelling het veld opstappen”, zegt Koster.

Naast de bekende afwezigen (Fernando Lewis, Donis Avdijaj) ontbreekt bij de Tilburgers ook Atakan Akkaynak (enkelblessure). Karim Coulibaly is na lange tijd terug in de wedstrijdselectie. De Fransman is hersteld van een blessure en deed al wat ritme op in het tweede elftal.