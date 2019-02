Van Gerwen: ’Zorgen dat ik geen fouten maak’

„Winnen is het enige dat telt”, vervolgt Van Gerwen, die zich begin dit jaar voor de derde maal tot wereldkampioen kroonde. Dit keer gaat James Wade proberen om Mighty Mike te vloeren. „De andere spelers moeten goed spelen om me te verslaan. Ik moet verder zorgen dat ik in een goede vorm blijf en geen fouten maak. Ik ben in elk geval met drie overwinningen goed begonnen en ik mag dus niet klagen.”

Comeback

Raymond van Barneveld gaat daarentegen op jacht naar zijn eerste zege. In zijn drie eerdere optredens kwam de vijfvoudig wereldkampioen niet verder dan tweemaal een gelijkspel en één nederlaag. ’Barney’ staat inmiddels wel al te boek als ’comeback-man’. Zo ontsnapte hij twee weken geleden tegen Gerwyn Price aan een nederlaag. In Glasgow overleefde de 51-jarige Hagenees diverse wedstrijdpijlen en knokte zich zo terug van 3-6 achterstand naar een 6-6 gelijkspel. De laatste keer maakte hij in Dublin tegen Mensur Suljovic zelfs een een 1-5 achterstand onschadelijk en schreef Van Barneveld ook toen ternauwernood een punt bij.

Raymond van Barneveld Ⓒ PDC

Om tot een eerste overwinning te komen, moet de nummer 29 van de wereld afrekenen met Michael Smith, de verliezend finalist van het afgelopen WK darts. De 28-jarige Brit kent eveneens een moeizame start in de prestigieuze competitie, waar aan het einde van de rit een cheque van liefst 250.000 Britse ponden op de winnaar ligt te wachten.

Spoedoperatie

Smith kampt daarnaast met fysieke problemen. Zo onderging hij afgelopen maandag een spoedoperatie, waarbij een abces in zijn lies werd weggehaald. „Ik weet niet hoe het zal gaan”, liet hij weten. „Ik zit onder de pijnstillers en antibiotica.”

De kans is groot dat het publiek opnieuw achter Van Barneveld gaat staan, die in zijn afscheidsjaar tot op heden nog elke keer op een warm welkom is getrakteerd. „Het publiek is dit seizoen fantastisch en elke week is speciaal voor me”, aldus de Premier League-winnaar van 2014. „Ik probeer elke keer volop van de sfeer te genieten.”

Bekijk ook: Smith gaat ondanks spoedoperatie de strijd met Van Barneveld aan

Bekijk ook: Wéér pijnlijke nederlaag Van Barneveld

Man in vorm

Ook Price arriveert met een uitstekend gevoel in Exeter. De voormalig rugbyer won het afgelopen weekeinde beide events tijdens de Players Championships. Daarbij moet wel worden aangetekend dat Van Gerwen in Barnsley de grote afwezige was. De prestaties van Price zijn desondanks fenomenaal te noemen. In veertien partijen noteerde de 33-jarige darter uit Wales tien keer een gemiddelde van boven de 100 punten per drie pijlen, met zelfs tweemaal een uitschieter van rond de 110. Scores die tegenwoordig vooral aan Van Gerwen zijn besteed.

Gerwyn Price Ⓒ PDC

Met vier punten uit drie partijen is Price ook prima aan de Premier League begonnen. „Hopelijk kan ik het goede gevoel meenemen en zorgen dat dit mijn standaard prestaties worden. Het is vooral een zaak van vertrouwen in mezelf hebben en geloof in eigen kunnen hebben.”

Bekijk ook: Uitmuntende Price klopt op de deur bij Van Gerwen

Programma vierde speelronde Premier League Darts

Luke Humphries * - Gerwyn Price

Daryl Gurney - Rob Cross

Mensur Suljovic - Peter Wright

Michael van Gerwen - James Wade

- James Wade Michael Smith - Raymond van Barneveld

* Luke Humphries is één van de negen invallers. Gary Anderson trok zich namelijk voorafgaand aan de Premier League Darts terug met een rugblessure.

Bekijk ook: Van Gerwen krijgt er weer een concurrent bij