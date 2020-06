’God’ Ibrahimovic hervat training bij Milan met ’studenten’

De 38-jarige aanvaller raakte op 25 mei geblesseerd tijdens een oefensessie. Aanvankelijk werd gevreesd voor zwaar letsel aan een achillespees, maar de schade bleek mee te vallen. Daardoor kan hij in het restant van de competitie in de Serie A waarschijnlijk toch nog van waarde zijn voor zijn Italiaanse club.

Ibrahimovic kan wellicht zondag al tegen AS Roma zijn rentree vieren. Zelf heeft hij er in elk geval weer veel zin in. Op kenmerkende wijze plaatste de zelfbewuste Zlatan vrijdag op Instagram een foto waarop te zien is hoe hij een bal aan de voet heeft en enkele medespelers toekijken. „God en zijn studenten”, meldde hij.

AC Milan hervatte maandag de competitie met een zege bij Lecce (1-4). De vroegere grootmacht staat na 27 speelronden op de achtste plek in de Serie A met 39 punten.