Kelderman: ’Podium in Emiraten wordt moeilijk’

„De verschillen zijn klein in het klassement. Het zal moeilijk worden om nog tijd goed te maken op de renners voor me. Het podium gaat moeilijk worden”, bleef Kelderman realistisch.

De vierde rit eindigde op een steile klim van slechts zo’n 200 meter. De Australiër Caleb Ewan was de snelste, terwijl leider Primoz Roglic goede zaken deed met zijn derde plek. De kopman van Jumbo-Visma verruimde hierdoor zijn voorsprong op wereldkampioen Alejandro Valverde naar 21 seconden. Kelderman noemde de klim naar de Hatta Dam een soort muur die super steil is. „Ik dacht dat je hier wel naar boven kunt vliegen op basis van de snelheid die je hebt. Dat viel echter zwaar tegen. Dit was sowieso een vies dagje met veel wind, chaotische stress in het peloton en op het einde nog paar klimmetjes.”

Ondanks zijn zesde plek op deze explosieve aankomst, was Kelderman nog altijd niet te spreken over zijn vorm. „Ik hoop iedere dag te verbeteren. Gisteren op de lange klim van Jebel Hafeet was het niet best, maar ook nu is het gevoel nog niet echt super hoor. Normaal liggen dit soort aankomsten me wel. Het was niet slecht, maar zeker niet super. Als ik verbeter kan ik misschien toch nog omhoog kijken in het klassement.”

