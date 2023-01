Australian Open: kan zijn dat er tennissers met corona meedoen

„We volgen gewoon de geldende overheidsregels”, aldus Tiley. „We gaan zelfs nog een stap verder door de spelers op te roepen weg te blijven als ze ziek zijn. Als iemand zich niet lekker voelt, blijf dan thuis. Dat hebben we duidelijk gemaakt aan de spelers en onze 12.000 medewerkers. Maar het kan zijn dat er toch spelers meedoen die corona hebben.” Volgens Tiley is het aan de spelers zelf om de organisatie op de hoogte te stellen als ze positief zijn op het coronavirus.

De afgelopen twee jaar golden strenge coronaregels bij de Australian Open. Zo werd in 2021 een min of meer afgesloten ’bubbel’ voor de spelers gecreëerd. Bij de vorige editie waren alleen tennissers welkom die zich hadden laten vaccineren tegen het coronavirus. De Serviër Novak Djokovic, die weigert zich te laten vaccineren, mocht daarom niet meedoen. De negenvoudig winnaar is nu wel van de partij in Melbourne. Djokovic arriveerde maandag in de Australische stad, nadat hij afgelopen week het ATP-toernooi van Adelaide op zijn naam had geschreven.

In Australië zijn de coronaregels vrijwel volledig verdwenen. Alleen reizigers uit China, Hongkong en Macau moeten bij aankomst een negatieve testuitslag laten zien. De Australian Open begint volgende week.