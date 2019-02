’Onfatsoenlijke’ baarden sumoworstelaars Japan verboden

Sommige worstelaars in de aloude sport zweren bij het dragen van een lange baard; het zou ze geluk brengen.

Maar officials van de sumobond denken daar anders over. „De sumo-ring is heilig en het is belangrijk dat de toeschouwers niet iets raars te zien krijgen”, laat bestuurslid Oguruma tegen de BBC weten. „Ik wil dat het publiek zich goed voelt als ze sport kijken.”

Volgens media in Japan vinden sumo-officials de baarden ’onfatsoenlijk’ en willen ze het imago van de sport opkrikken. Zo moeten lange nagels en tatoeages ook verboden worden. Sumo-kampioen Kakuryu is het er mee eens. „Het is een belangrijk punt, dat we zeker moeten volgen.”