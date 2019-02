Emotionele Sjenkie Knegt laat zich zien

Knegt heeft vandaag het Brandwondencentrum in het Groningse Martini Ziekenhuis verlaten. De brandwonden die hij op 10 januari opliep zijn zo ver genezen, dat hij van zijn artsen thuis in Bantega verder mag herstellen. Dat proces zal nog wel enkele maanden duren.

De shorttracker uit Bantega was voor de camera van de NOS erg emotioneel over de gebeurtenis. „De houtkachel stond al aan en toen ik het deurtje opendeed, viel er een fles met Thinner om. Die vloeistof viel helemaal over mij heen en dat begon al snel te branden.”

Emotioneel

Hij vervolgt: „Ik denk momenteel niet aan mijn schaatscarrière. Het is op zich nu alleen maar de huid, maar het kost wel veel tijd om terug te komen. Ik ben overtuigd dat het mogelijk is.”

Als Knegt vervolgens vragen krijgt over het gemiste EK, breekt hij. „Het EK was fantastisch. Dat Suzanne (Schulting, red) voor het eerst goud won...Dat vond ik heel mooi.”

Oneindig

Dat hij het ziekenhuis mocht verlaten, stemt hem tevreden. „Ik ben superblij dat ik naar huis mocht. Wie mij een beetje kent, weet dat zeven weken oneindig lang aanvoelen. Maar mijn verblijf in het ziekenhuis is goed verlopen. Ik ben uitstekend verzorgd door het team van het Brandwondencentrum. Mijn dank aan hun is groot”, liet Knegt verder nog weten.

Hij vervolgt: „In het ziekenhuis heb ik al mijn energie nodig gehad om te genezen van mijn verwondingen. Dat herstel is nog niet klaar en ik zal de komende tijd al mijn energie nodig hebben om weer de oude Sjinkie te worden. Ik wil dat jullie me snel weer terugzien op het ijs.”