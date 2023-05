Griner bij rentree na gevangenschap in Rusland toegesproken door vice-president Harris

Griner kreeg bij haar rentree een staande ovatie en was direct van waarde voor haar team met 18 punten. Genoeg voor de zege was dat niet, de stand na afloop was 94-71 voor Los Angeles Sparks.

„Het voelde goed, echt heel goed”, zei Griner, die vorige week al een oefenduel afwerkte, maar nu echt terugkeerde. „Toen ik weer het Amerikaanse volkslied hoorde, raakte mij dat enorm. Eenzelfde gevoel als wanneer je de Olympische Spelen wint, klaarstaat om de medaille te krijgen en de Amerikaanse vlag de lucht ziet in gaan terwijl de nationale hymne klinkt. Dat komt binnen.”

Als een eerstejaars

„Ik voel me zoals een eerstejaars”, vervolgde Griner. „Ook al draai ik al tien jaar mee in de WNBA. Ik wist niet of mijn carrière voorbij zou zijn. Ik schat nu elke dag naar waarde, en niet als vanzelfsprekend.” Ook haar Phoenix Mercury-coach Vanessa Nygaard vocht tegen de tranen. „Om haar weer hier te zien staan, is een mirakel.”

Daarnaast ontmoette Griner ook nog vice-president Kamala Harris. Zij kwam voorafgaand aan de wedstrijd in de kleedkamer van Phoenix Mercury en sprak Griner en haar teamgenoten toe. Zij bedankten Harris op haar beurt voor de moeite die ze had gedaan om Griner vrij te krijgen.

Griner werd vorig jaar februari in Rusland opgepakt op verdenking van drugssmokkel. In haar handbagage werd volgens de Russische douane op de luchthaven van Moskou hasjolie gevonden. Ze kreeg een celstraf van negen jaar, maar werd in december vrijgelaten bij een gevangenenruil.

Bekijk hier de eerste rake worp van Griner bij haar rentree.