Van den Brom: ’Teleurstelling omgezet in gretigheid’

Dat zei coach John van den Brom in zijn vooruitblik op de halve finale in het bekertoernooi, opnieuw in Tilburg tegen Willem II. „Het was een wake-up call”, zo oordeelde hij over de eerste nederlaag (1-2) sinds de winterstop.

Bekijk ook: Willem II beëindigt zegereeks AZ

Teleurstelling

„Iedereen was de laatste weken vol lof over AZ, maar nu was er teleurstelling. Terecht”, aldus Van den Brom. „Ik weet dat de jongens beter kunnen en een dag na de wedstrijd zag ik op de training dat de gretigheid alweer terug was. We gaan donderdag een ander AZ zien dan afgelopen zondag.”

Van den Brom weet nog niet of Jonas Svensson op tijd fit is. Mocht dat niet het geval zijn dan speelt Ricardo van Rhijn voor hem. Stijn Wuytens is weer fit een toegevoegd aan de wedstrijdselectie.