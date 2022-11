Schuldbewuste Kyrie Irving doet boete met donatie van half miljoen dollar tegen antisemitisme

Irving, sterpeler van de Nets, erkende dat zijn post op Twitter met een link naar de documentaire een foute actie was. „Ik ben me bewust van de negatieve impact van mijn post tegenover de Joodse gemeenschap en ik neem mijn verantwoordelijkheid”, zei Irving in een verklaring. „Ik geloof niet dat alles wat in de documentaire wordt gezegd waar is of mijn moraal en principes weerspiegelt. Het was niet mijn bedoeling een groep, ras of religie te kwetsen.”

Aanvankelijk verdedigde Irving zijn bericht, maar hij verwijderde hem na een paar dagen alsnog, vermoedelijk onder druk van de NBA en de spelersvakbond, waarvan Irving vicevoorzitter van is. Beide instanties brachten verklaringen naar buiten waarin ze antisemitisme veroordeelden. De naam van Irving werd daarin niet genoemd.

De enige die de basketballer bij naam noemde en tot de orde riep was eigenaar Joe Tsai van Brooklyn Nets. „Ik ben teleurgesteld dat Kyrie een film lijkt te steunen die gebaseerd is op een boek vol antisemitische desinformatie”, zei Tsai. „Ik wil dat hij begrijpt dat dit kwetsend is voor ons allemaal, en als een gelovig man is het verkeerd om haat te promoten op basis van ras, etniciteit of religie.”