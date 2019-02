Recordinternational Spitse onderuit met Leeuwinnen

Jennifer Hermoso scoorde twee keer voor Spanje. De kansen om de finale te halen zijn voor Nederland daarmee vrijwel verkeken.

Volgens Wiegman was Spanje beter in het positiespel. ,,Wat dat betreft was hun zege verdiend'', zei ze bij Veronica. ,,Ik ben daarom ook heel blij dat we deze wedstrijd hebben gespeeld. We weten nu wat beter moet. Aan de andere kant hebben ook wij wel kansen gehad. In dat opzicht had er meer ingezeten.''

Recordinternational

Sherida Spitse speelde haar 157e interland en is nu recordinternational van Oranje. De aanvoerster ging Annemieke Kiesel-Griffioen voorbij, die in 2011 haar 156e en laatste interland speelde. ,,Ik ben hier trots op'', zei ze. ,,Maar het jubileum was wel iets leuker geweest als we hadden gewonnen.''

De hoogtepunten van haar loopbaan noemde ze deelname aan de eindronden van de kampioenschappen. ,,Dat is perfect om mee te maken. En het mooiste was natuurlijk het EK in eigen land, dat we wonnen.''

Oranje, in voorbereiding op het WK van komende zomer in Frankrijk, speelt maandag in de groepsfase nog tegen Polen. Vorig jaar haalde Nederland in de Algarve voor het eerst de finale, maar die werd wegens hevige regenval afgelast.