Teamsprintsters uitgeschakeld op WK

De Nederlandse vrouwen waren snel (32,941) in hun heat, maar tegenstander Duitsland was een fractie sneller: 32,687. Voor het Duitse team was het overigens niet genoeg voor een plaats in de finale. Daarin staan Rusland en Australië.

In de kwalificaties had Nederland met Laurine van Riessen in plaats van Braspennincx een ietwat tegenvallende zesde tijd (33,365) gerealiseerd. Daardoor kregen ze in de eerste ronde te maken met een sterke tegenstander, titelverdediger Duitsland.

Vorig jaar verloren Lamberink en Braspennincx bij de WK in Apeldoorn in de finale van Duitsland.