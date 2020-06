Mertens op de bank in wedstrijd waarin Napoli hem eert

Mertens schreef vorige week clubgeschiedenis met zijn 122ste goal voor Napoli. Daardoor is hij nu alleen topschutter aller tijden. Om dat te vieren, maakte Napoli maandag bekend dat het in Verona zal aantreden met shirts met een speciale patch met de woorden ’Dries Mertens All Time Top Scorer’.

Bron: Het Nieuwsblad