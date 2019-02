Wild baalt van zilver: ’Ik ben op waarde geklopt’

PRUSZKOW

In de slotrondes was er nog sprake van een massale valpartij, al liet Wild weten dat ze daar niet heel veel last van had. „Ik zat er voor, al was het een ronde later misschien een beetje hinderlijk omdat ze nog in die bocht lagen. Dat is echter geen excuus. Ik ben op waarde geklopt.”

In de laatste meters leek de Almelose Barker toch nog in een sprint-a-deux te pakken, maar de pijp was leeg bij Wild. „Ik dacht daar ook dat ik er nog overheen kon, maar ze was te sterk. Ik had het zelf iets anders moeten aanpakken door eerder aan te gaan. Nu kwam zij er langs”, aldus Wild, die vandaag even rust heeft en morgen op het omnium haar volgende regenboogtrui wél hoopt te verdedigen. „Ja, vorig jaar begon ik met goud en dat gaf een boost. Nu heb ik WK-zilver en hoewel ik voor goud ging, is dit is geen reden tot huilen. En de benen zijn gewoon goed.”