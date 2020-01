PSV bezorgd over terugreis vanuit Qatar

De moeilijkheid voor Qatar Airways is dat de luchtvaartmaatschappij uit het golfstaatje geen uitwijkmogelijkheid heeft om het conflictgebied te omzeilen. Omdat Qatar overhoop ligt met de Arabische buurlanden is het luchtruim van Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte gesloten voor Qatar Airways. De alternatieve route, die de andere maatschappijen gebruiken, gaat door het luchtruim van zowel Saoedi-Arabië als Egypte. En daarmee zit Qatar Airways klem.

„Dat heb ik ook begrepen”, vertelt algemeen directeur Toon Gerbrands, net voordat hij op Schiphol het vliegtuig van Qatar Airways instapt om de selectie achterna te reizen. „Het is een situatie die we nauwlettend volgen. We hebben contact opgenomen met Qatar Airways over hoe zij hiermee omgaan. Zij hebben aangegeven dat Qatar Airways hierover later met een statement zal komen. Dat wil ik eerst afwachten. En dan gaan we nadenken over hoe wij als PSV met de situatie omgaan en wat wijsheid is. Gelukkig hebben we nog een paar dagen, voordat de selectie terug moet reizen.”

Al voor de trip naar Qatar heeft PSV contact opgenomen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken of er naar aanleiding van de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani door de VS reden was om af te zien van het trainingskamp in de Golfregio. De Eindhovenaren kregen toen te horen dat er voor Qatar geen verhoogd risico gold. „Deze reisadviezen volgen we blind”, aldus Gerbrands.

Het ook in Doha verblijvende Ajax hoeft zich naar aanleiding van de oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten geen zorgen te maken over de terugreis. De koploper van de Eredivisie is met een privéjet naar Qatar gevlogen. Al voor de heenreis besloot Ajax het reisplan aan te passen uit vrees voor gewelddadige acties over en weer. De door Ajax gecharterde privé-jet meed het luchtruim van Irak en Iran, waardoor de tankstop, die oorspronkelijk gepland was in Turkije, verplaatst moest worden naar Cyprus. Voor de terugreis komende zondag kan Ajax dezelfde route volgen.

Naar aanleiding van de raketaanvallen door Iran hebben luchtvaartmaatschappijen als KLM, Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Air France, Lufthansa, Qantas, China Airlines en British Airways besloten tot nader order geen gebruik te maken van het luchtruim boven Irak en Iran, ook al is het door die landen niet officieel gesloten voor burgerluchtvaart.

Door de ramp met de MH17 in 2014 zijn de luchtvaartfirma’s voorzichtiger geworden met het vliegen boven conflictgebieden. De MH17, een toestel van Malaysia Airlines dat van Amsterdam naar Kuala Lumpur vloog, werd boven oorlogsgebied in Oost-Oekraïne getroffen door een BUK-raket, die was afgeschoten door pro-Russische rebellen. Alle 298 inzittenden kwamen daarbij om het leven, onder wie 193 Nederlanders.

Op flightradar was te zien dat afgelopen nacht meerdere verkeersvliegtuigen over of nabij het conflictgebied vlogen ten tijde van de raketaanvallen van Iran op de Amerikaanse luchtmachtbases in Ain-al-Asad en Erbil.