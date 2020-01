Froome: ’Mijn herstel gaat wél goed’

De viervoudig winnaar van de Tour de France laat zich hier op Twitter over uit: „Om even dingen te verduidelijken: ik was begin december op trainingskamp. Mijn herstel gaat goed en ik ga volgende week donderdag weer op trainingskamp. Voorwaarts!”

Cyclingnews tekende op uit de mond van Dario David Cioni, sportief directeur van Team Ineos, dat Froome het trainingskamp vroegtijdig had moeten verlaten. „Na twee dagen trainen in Spanje is Froome, die de gele trui graag voor de vijfde keer wil winnen, naar huis teruggekeerd. Hij is niet in orde en wie weet of hij weer zal herstellen”, zou hij gezegd hebben.

Urenlange operatie

In juni voig jaar ging Froome op hoge snelheid onderuit toen hij het parcours van de tijdrit in de Dauphiné verkende. Hij liep breuken op in een dijbeen, heup, elleboog, ribben en nekwervel. Froome onderging een urenlange operatie en lag weken in het ziekenhuis. De artsen vertelden de renner dat hij zes maanden nodig zou hebben om te revalideren.

De kopman van Team Ineos leek echter sneller te herstellen dan verwacht. Nog geen 14 weken na zijn horrorcrash zat hij weer op de fiest op de weg. Froome zou eind oktober 2019 bij het criterium in de Japanse stad Saitama zijn officiële rentree in het peloton maken, maar zag daar toch van af.

Daarna moest de Britse wielrenner weer naar het ziekenhuis om metalen pinnen te laten verwijderen uit zijn heup en elleboog.