Armstrong: ’Kruijswijk gaat Tour winnen’

„Hij heeft nog geen gedurfde of serieuze aanvallen laten zien, maar zijn ploeg houdt zich zeker niet rustig. Zij controleren de koers”, aldus Armstrong. De Amerikaan werd in 2012 wegens doping levenslang geschorst. Ook zijn hem zijn zeven eindzeges in de Tour de France afgenomen.

Kruijswijk bezet momenteel, met nog drie zware bergritten voor de boeg, de derde plaats in de rangschikking, achter Julian Alaphilippe en Geraint Thomas.

