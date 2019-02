Ajax revancheert zich in Kuip en staat in bekerfinale

De openingsfase was nog wel voor Feyenoord. Er waren grote kansen voor Sam Larsson (schot op de paal) en Robin van Persie, maar de Feyenoord-aanvoerder zag zijn schot geblokt door een inglijdende Matthijs de Ligt. Die speelde overigens zijn honderdste duel voor Ajax.

Omstreden corner

Vlak voor rust was het Ajax dat op voorsprong kwam. De Ligt kopte raak uit een hoekschop die niet gegeven had mogen worden, omdat de bal via Dsuan Tadic over de achterlijn was gerold. Even daarvoor had Hakim Ziyech nog op de paal geschoten.

Een paar minuten na rust haalde Ajax de angel uit de bekerclash. Na een corner kreeg Feyenoord bal niet weg uit het eigen strafschopgebied. Nicolás Tagliafico profiteerde en schoot de 2-0 binnen.

Ruim tien minuten later had Jens Toornstra de spanning weer kunnen terugbrengen, maar een prima kans was niet aan hem besteed. Hij schoot de bal hopeloos naast.

Genadeklap

Het was Ajax Donny van de Beek die de genadeklap uitdeelde aan de Rotterdammers. In de 65e minuut rondde hij een goed opgezette aanval prima af: 3-0

Robin van Persie buigt het hoofd evenals Cuco Martina. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ajax keert op 5 mei terug in De Kuip voor een finale tegen de winnaar van de halve eindstrijd tussen Willem II en AZ.