Suárez pakt Barça bij de hand en knikkert Real uit beker

Na de 1-1 in Camp Nou versloegen de Catalanen Real in Madrid met 3-0 en kunnen ze het Spaanse bekertoernooi voor de vijfde keer op rij winnen. Beide aartsrivalen treffen elkaar zaterdag opnieuw in Madrid, dan in een competitieduel.

De cijfers waren wat geflatteerd, want de beste kansen waren voor de thuisploeg. Maar waar de jonge Real-spits Vinícius telkens het doel miste, was Luis Suárez aan de andere kant niet te stuiten. De Uruguayaan bracht zijn ploeg in de 50e minuut op voorsprong, zette zo veel druk op Raphaël Varane dat die de bal in eigen doel schoot en benutte ook nog een zelf verkregen strafschop.

In de andere halve finale staan donderdag Valencia en Betis tegenover elkaar. Het eerste duel eindigde in 2-2.