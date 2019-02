Goals Van Dijk helpen Liverpool aan zege

Het elftal van trainer Jürgen Klopp won thuis van Watford (5-0), onder meer door twee doelpunten van Virgil van Dijk. Manchester City maakte evenmin een fout, door voor eigen publiek West Ham United te verslaan, 1-0.

Halverwege leidde Liverpool door fraaie treffers van Sadio Mané. Eerst kopte de Senegalees raak, vervolgens verraste hij doelman Ben Foster met een hakbal. In beide gevallen was het voorbereidende werk van de opkomende back Trent Alexander-Arnold.

Divock Origi maakte er 3-0 van. Daarna was het de beurt aan Van Dijk, die twee keer raak kopte. Ook Georginio Wijnaldum deed mee bij Liverpool, aan de kant van Watford speelde Daryl Janmaat.

Manchester City kwam door een benutte strafschop van Sergio Agüero na een uur op voorsprong.

Nummer drie Tottenham verloor wel. Op het eigen Stamford Bridge was Chelsea te sterk in de Londense derby, 2-0. Pedro scoorde voor de thuisclub, Kieran Trippier schoot in eigen doel.