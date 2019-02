Clasie geïrriteerd: ’De VAR zei eerst dat het geen corner was’

„Jammer”, zegt een licht geëmotioneerde Jordy Clasie tegen Fox Sports na de 0-3 nederlaag. Clasie was ongelukkig betrokken bij het eerste doelpunt van Ajax. De middenvelder van Feyenoord zette een tackle in, de bal ketste van de voet van Dusan Tadic af, maar scheidsrechter Kevin Blom zag er een corner in.

De tackle van Jordy Clasie (l) op Dusan Tadic, die door scheidsrechter Kevin Blom werd omgedoopt tot een hoekschop. Ⓒ VI Images

VAR

„Hij was overtuigd dat het een corner was”, zegt Clasie over de arbiter. „Ik ging in de rust niet uit mijn plaat, maar het was wel emotie. Het was een ontzettend belangrijk moment.” Uit de onterecht gegeven corner scoorde Matthijs de Ligt op slag van rust de 0-1. „De VAR zei eerst dat het geen corner was en daarna zei de scheids dat het toch een corner was. Ongelooflijk”, zegt de Feyenoorder geïrriteerd.

Slordig

In de eerste helft had Feyenoord het betere van het spel. De thuisploeg had snel op voorsprong kunnen komen, maar Sam Larsson raakte de pal. „Die bal moet erin ja”, aldus Clasie, die kritisch is op het spel van zichzelf en zijn ploeggenoten. „We waren slordig en vooral in de eindfase waren wij niet sterk. Het is jammer dat je het niet kunt laten zien nu, dit is de wedstrijd van het jaar.”

Nekslag

Na rust leek al snel de nekslag te vallen. Nicolas Tagliafico scoorde de 0-2, opnieuw uit een hoekschop. Clasie: „De 2-0 valt vrij snel en dan wordt het lastig. Alles zat tegen en we kwamen niet in ons eigen spel.”