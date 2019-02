Wereldkampioen Lavreysen: ’Dit is gewoon bizar’

Met een tijd van 41.923 bleven ze daar niet ver van verwijderd. „In de eerste heat reed ik mijn snelste tweede ronde ooit en in de finale was ik nog sneller. Als team klopte gewoon alles vandaag en ja, dan kom je dus in de buurt van het wereldrecord. Dit is gewoon bizar, we hadden dit niet durven dromen”, aldus Lavreysen, die meteen zijn visitekaartje afgaf voor de individuele sprint op dit WK baan in Polen. „Daar ga ik wel met vertrouwen heen ja.”

Maatje Jeffrey Hoogland was eveneens in de wolken na de fenomenale prolongatie van de wereldtitel. „Ik was eigenlijk een beetje té zelfverzekerd in de aanloop, dan krijg je toch de neiging om wat voorzichtiger te zijn. Maar het ging echt fantastisch”, aldus Hoogland. „Het is supervet om weer een jaar lang in die regenboogtrui te mogen rijden.”