De Ligt haalt Ajax-supporters weer naar De Kuip

Ajax werd de eerste helft flink onder druk gezet. De 0-1 vlak voor rust viel op een perfect moment voor de Amsterdammers. Uit een corner kopte De Ligt zijn ploeg op voorsprong. „Dat interesseert mij geen bal”, zei de aanvoerder van Ajax over de onterecht gegeven hoekschop waaruit hij scoorde.

De Ligt kopte de bal overigens snoeihard achter doelman Kenneth Vermeer. „Ik heb een hard hoofd”, lachte de verdediger achteraf.

Supporters

„We hebben ons gerevancheerd, we hebben gewonnen en staan in de finale. Dat was al een doel op zich. En ten derde: de supporters”, zegt De Ligt, die zijn 100e wedstrijd voor Ajax speelde, over het lege uitvak in De Kuip.

„Er waren natuurlijk geen supporters aanwezig en dat is jammer, want je doet het voor hen. Als het op deze manier niet kan, dan brengen we de fans maar op een andere manier naar De Kuip”, doelt De Ligt op de bekerfinale die op 5 mei gespeeld wordt in het stadion van Feyenoord.

