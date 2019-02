De Jong wil oude club treffen in bekerfinale

„Doe maar Willem II”, zei hij over zijn oude club uit Tilburg. „Maar het belangrijkste is dat wij heel dicht bij een prijs zijn gekomen”, stelde de middenvelder die aan het einde van het seizoen Ajax voor FC Barcelona verlaat.

Bekijk ook: Ajax revancheert zich in Kuip en staat in bekerfinale

Kampioenschap

„We hebben het ook weer zelf in de hand of we kampioen worden. In een paar weken tijd ziet het leven er een stuk mooier uit. PSV is punten gaan verliezen en bij ons gaat het weer lopen.”

„Ik vond dat we niet goed begonnen tegen Feyenoord”, zei De Jong. „Dat gold ook voor mijzelf. In de tweede helft ging het gelukkig veel beter. We zijn heel blij met de overwinning. Het is ook fijn dat we zaterdag niet hoeven te voetballen. Ik denk dat we wel wat rust kunnen gebruiken voor het duel met Real Madrid. Die spelen zaterdag nog eens tegen Barcelona. Dat wordt vast een mooie wedstrijd.”