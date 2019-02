’Blom, wie houd je voor de gek?’

Ajax kreeg een hoekschop, waaruit Matthijs de Ligt zou scoren, maar dat was een foute beslissing. Van Bronckhorst: „Dat was een bepalend moment. De keuze om wel of geen corner toe te kennen kan ik begrijpen, maar niet dat er een corner wordt gegeven en dat daarbij in het veld al wordt gezegd dat de VAR het bevestigt!”

Van Bronckhorst voegde er aan toe dat Blom dat ook in de rust nog volhield. „Ook binnen zei hij nog dat de VAR het bevestigd had. Wie houd je dan voor de gek? Heel teleurstellend zoiets, want het was echt een bepalend moment.”

De oefenmeester van Feyenoord was zo sportief om er bij te zeggen dat er bij de hoekschop niet goed werd verdedigd door zijn ploeg. „Dat deden wij gewoon niet goed. Ik voelde daarna bij mijn team en in het hele stadion dat dit een enorme tegenslag was.”

In de rust probeerde hij zijn ploeg duidelijk te maken dat ze de de manier waarop de 0-1 tot stand kwam moesten accepteren. „We hadden nog 45 minuten of meer zelfs te gaan. Daarin moesten ze de energie stoppen.” Niet in de ergernis over Blom, bedoelde hij. „Maar de tweede goal kwam veel te snel na rust. En de 3-0 was zelfs een mokerslag.”

Dat het seizoen nu uitgaat als een nachtkaars, wil Van Bronckhorst niet zeggen. „We hebben het zelf in eigen hand om nu derde te worden en Europees voetbal op die manier af te dwingen. Ik heb daar nog de volle motivatie voor en de spelers ook. Het is logisch dat nu, zo kort na deze nederlaag en uitschakeling de teleurstelling overheerst.”