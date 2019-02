Ten Hag geniet van wilskracht Ajax

„Ik moet mijn ploeg een groot compliment maken”, zei hij na de zege van 3-0 in De Kuip. „We hebben laten zien dat we wilden winnen.”

Bekijk ook: Ajax revancheert zich in Kuip en staat in bekerfinale

„We begonnen niet goed en gaven twee grote kansen weg”, vond Ten Hag. „Maar als je dan ziet hoe we die wedstrijd omdraaien. En dan die 1-0 van Matthijs de Ligt. Die kopbal sloeg zo hard in. Je zag hem springen. Zo laat je zien dat je wil winnen.”

Zilverwerk

„Ook na de 2-0 zijn we niet uit de organisatie gaan lopen”, zei Ten Hag, „Het is fantastisch voor onze supporters dat ze op 5 mei wel naar De Kuip mogen voor de finale. Wij blijven voorlopig op drie fronten actief. We zijn nog een zege verwijderd van winst van de KNVB-beker. Maar we willen meer zilverwerk.”