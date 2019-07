 Botsing met Vettel kost Verstappen podium 

Verstappen sukkelde het hele raceweekend met zijn RB15. De balans van de auto was niet optimaal. Meerdere malen uitte de Nederlander zijn zorgen uit over de turbolag van de wagen. Ofwel: de tijd tussen het vragen om vermogen en het moment waarom de verandering merkbaar is, was vertraagd. Tijdens de kwalificatie kostte het de Red Bull-coureur twee tienden. „Dat is zonde”, zo zei de als vierde geplaatste Verstappen, die 0.183 seconden moest toegeven op polesitter Valtteri Bottas.

Verstappen versus Leclerc

Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk kaapte Verstappen de winst voor de neus van Charles Leclerc weg. Op Silverstone waagde de Nederlander het nog een keer, al ging het nu om plek drie. Verstappen raakte in een heus man-tegen-mangevecht met de Monegask.

Verstappen zat Leclerc op de hielen. De twee coureurs reden op hetzelfde moment, vlak achter elkaar, de pit in. Wiel aan wiel reden zij weer de pitsstraat uit. Verstappen kroop nog net voorlangs, maar had door de koude banden weinig grip en moest de plek direct weer toestaan aan Leclerc.

Het spektakel ging door. Ook nadat Antonio Giovinazzi zijn wagen in de grindbak parkeerde. De gele vlag werd uit de kast getrokken, Verstappen pakte een positie ten opzichte van de Ferrari-coureur, omdat hij eerder naar binnen dook. Vervolgens, toen de safety car was verdwenen, toucheerde de twee coureurs elkaar. Wonder boven wonder bleven ze allebei op de baan.

Antonio Giovinazzi in de grindbak Ⓒ BSR Agency

Het gevecht werd een halt toegeroepen door Pierre Gasly. De Fransman belandde tussen zijn teamgenoot en Leclerc in, waardoor Verstappen wegreed en het podium in zijn vizier kreeg.

Crash

Verstappen reed naar Sebastian Vettel toe, die op dat moment de derde positie in handen had. Bij de eerste aanval ging Verstappen er voorbij, maar de Duitser remde te laat en botste hard op de achterkant van de RB15.

Verstappen stuiterde vervolgens hard van het circuit af, maar hij kon zijn race wel voortzetten. Helaas voor de Nederlander moest hij door de crash twee plekken inleveren. Vettel kreeg na het incident een tijdstraf van 10 seconden en twee strafpunten op licentie.

Hamilton

Verstappen was overigens niet de enige die profiteerde van de gele vlag van Giovinazzi. Hamilton schoof een positie op en nam de wedstrijdleiding over van zijn Finse teamgenoot. De Engelsman kwam tot aan de geblokte vlag niet meer in de problemen en won voor het zesde jaar op rij de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Lewis Hamilton Ⓒ BSR Agency

Bottas kwam als tweede over de streep en Leclerc vulde het podium aan. Daarachter de twee bolides van Red Bull, respectievelijk Gasly en Verstappen.

