’Knecht’ Dumoulin jaagt ook op ritzege

Het was zijn uitleg na de door Caleb Ewan gewonnen rit, waar Wilco Kelderman als zesde eindigde. Dumoulin waagde een aanvalspoging op elf kilometer van de streep. Bijna zes kilometer lang kon de Maastrichtenaar een jagend peloton voor blijven. Juist omdat niemand met hem mee sprong, was de slagingskans minimaal.

„Het klassement is dinsdag op Jebel Hafeet om zeep gegaan en ik heb het de laatste honderden meters daar ook laten lopen”, verklaarde Dumoulin. „Dan kan ik me nu beter in dienst van Wilco Kelderman plaatsen en zelf voor een rit gaan. Zo houd ik zelf nog een beetje goed gevoel over aan deze rittenkoers.”

Ondanks de aanvalspoging kon Dumoulin op de steile 200 meter lange Muur zich nog bij de eersten handhaven. „Ik moest na de aanval eerst even op adem komen, maar al snel voelde ik me redelijk goed. Ik heb vervolgens Wilco nog goed van voren afgezet. Ik draaide vervolgens als vijfde die klim op. Daarna ben ik naar de streep geharkt. Als de benen goed zijn probeer ik deze week nog wel wat leuks te doen.”

Primoz Roglic verstevigde dankzij een derde plek op de Hatta Dam zijn rode leiderstrui en staat nu 21 seconden voor op Alejandro Valverde.