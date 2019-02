Kramer wil aparte status voor WK allround

De negenvoudig wereldkampioen op de grote vierkamp voorziet de ondergang van het klassieke schaatstoernooi wanneer de ISU vasthoudt aan het plan om de WK’s allround en sprint gezamenlijk af te werken. In 2020 vindt dat eerste gecombineerde evenement plaats in Hamar.

„Maak er aan het einde van ieder seizoen een commercieel evenement van de WK allround dat uitsluitend in Heerenveen plaatsvindt”, zo opperde Kramer woensdag in Calgary. Zaterdag en zondag wordt op de olympische schaatsbaan van 1988 de WK allround voor de laatste maal verreden als uniek evenement, zoals sinds 1893 het geval is.

„Het aantal wereldkampioenen is na zo’n gecombineerd WK niet meer te tellen”, zei Kramer met enig gevoel voor overdrijving. „Een overwinning van een WK allround is alle exclusiviteit kwijt wanneer je die titel na een weekeinde moet delen met drie anderen. Dat is gewoon niet leuk.”

Kramer kreeg in Canada bijval van zijn jonge ploeggenote Antoinette de Jong. „Het EK in Collalbo is dit jaar voor de eerste maal volgens die nieuwe formule verreden. Aan het einde van de rit had je gewoon te veel winnaars. Ik geloof dat het publiek het ook heel raar vond dat er zowel bij de mannen als de vrouwen twee toernooien tegelijk werden betwist. Dat is gewoon niet leuk. Iedereen was op een gegeven moment de draad kwijt.”

De ISU heeft besloten om met ingang van 2021 jaarlijks nog maar één WK te organiseren. In oneven jaren valt de beurt aan de WK afstanden, in de andere jaren worden de WK allround en WK sprint samengevoegd. In de optiek van Kramer kan van dat plan worden afgeweken door aan het einde van ieder seizoen in Thialf een WK allround af te werken. Zo kunnen de WK’s afstanden en sprint stuivertje wisselen en kan het Nederlandse publiek jaarlijks genieten van de WK allround. „Zo’n opzet wordt een regelrecht succes”, voorziet Kramer.

In zijn optiek hoeft de organisatie van een dergelijk toernooi niet buiten auspiciën van de ISU te worden georganiseerd. „Ik denk dat de ISU een dergelijk initiatief meteen zou moeten omarmen. Naar mijn mening rest het allroundschaatsen geen andere keuze dan die kant op te gaan. Gebeurt dat niet, dan zou deze tak wel eens van de kaart kunnen verdwijnen. En dat zou eeuwig zonde zijn.”

