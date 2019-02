Ranieri vreest toekomst bij Fulham

De ploeg verloor woensdag met 2-0 van Southampton. ,,Mijn baan? Ik weet het niet. Vraag dat maar aan de eigenaar'', zei de Italiaan na afloop.

Fulham moet meer en meer vrezen voor degradatie. De ploeg uit Londen, waar Ryan Babel sinds kort speelt, staat voorlaatste en moet een gat van 10 punten overbruggen om in de veilige zone te komen. ,,Ik blijf keihard werken totdat het mathematisch niet meer mogelijk is. We moeten erin blijven geloven en als team saamhorig zijn. De spelers doen hun best, maar dat is niet genoeg'', aldus Ranieri, oud-trainer van onder meer Chelsea, Juventus en Internazionale.