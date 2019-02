Scorende Van Dijk kent geen druk: ’Ik geniet vooral’

„Los van wat er in de kleedkamer gebeurt en hoe het gaat met al onze spelers, maak ik me nergens zorgen over. Voor de rest geniet ik ervan”, zei hij na afloop van de zege tegen Sky Sports.

Hij vervolgde: „Vandaag waren we er allemaal klaar voor. We lieten de fans zien waartoe we in staat zijn. Het was een fantastisch optreden. Zij konden geen antwoord vinden op onze pressing. En natuurlijk is het ook mooi om te scoren.”

