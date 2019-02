Video: Suarez geeft Ajax goede voorbeeld

Luis Suarez was weer eens ouderwets op dreef. Ⓒ EPA

MADRID - FC Barcelona-spits Luis Suarez zou het scoren verleerd zijn, was de algemeen gedachte. Zeker in uitduels maakte El Pistolero nog nauwelijks doelpunten. Maar bij aartsrivaal Real Madrid in Estadio Bernabeu liet hij zijn oude club Ajax zien hoe het volgende week in de Champions League moet gebeuren.