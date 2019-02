Kruiswijk hangt schoenen aan de wilgen

De 34-jarige Groninger kampt met een slepende rugblessure, waardoor de verdediger genoodzaakt is de voetbalschoenen deze zomer aan de wilgen te hangen.

De verdediger maakte zijn officiële debuut in het betaald voetbal bij FC Groningen, op 7 februari 2002, in de bekerwedstrijd vs Ajax. Vanuit het Noorden maakte hij in 2008 de overstap naar de Belgische topclub RSC Anderlecht. Na anderhalf jaar in België te hebben gevoetbald, kwam hij een half jaar op huurbasis uit voor Roda JC.

Jong Oranje

Vervolgens keerde Kruiswijk terug naar het hoge Noorden, om vier seizoenen uit te komen voor sc Heerenveen. In de zomer van 2014 kwam de verdediger transfervrij over naar Vitesse.

Kruiswijk maakte onderdeel uit van Jong Oranje tijdens de gewonnen Europese Kampioenschappen van 2006 en 2007. In 2006 kwam hij niet in actie, maar in 2007 had hij wel zijn aandeel. In zijn thuisstad Groningen stond Kruiswijk zelfs in de basis bij de gewonnen finale vs Jong Servië.

Records

Ook heeft Kruiswijk twee bijzondere records op zijn naam staan. Op 10 september 2006 maakte hij het snelste eigen doelpunt in de historie van de Eredivisie. Al na negen seconden passeerde hij doelman Bas Roorda.

Een ander record kon rekenen op veel meer leuke en ludieke reacties. Na 303 wedstrijden in de Eredivisie waarin Kruiswijk geen enkele keer doel wist te treffen, maakte hij op 10 maart 2017 het eerste en enige doelpunt uit zijn carrière. In Eredivisiewedstrijd 304 en na 25.318 minuten vond Kruiswijk namelijk toch het net. Het stadion ontplofte, Kruiswijk ging op de schouders en kreeg later een publiekswissel. Kruiswijk kon niet meer stuk bij Vitesse-supporters.

Bekijk ook: Gelredome kan ogen niet geloven bij memorabele goal

Rugblessure

Ook won Kruiswijk met Vitesse de KNVB Beker in 2017 en speelde hij de verloren wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Kruiswijk speelde in totaal bijna 400 officiële duels in het betaald voetbal.

Een rugblessure hield Kruiswijk al lange tijd aan de kant. Kruiswijk besloot, naast zijn revalidatie, trainerscursus TC3 te volgen. Na die trainerscursus succesvol te hebben afgerond voor de winterstop van dit seizoen, is Kruiswijk op dit moment met TC2 bezig. Kruiswijk loopt de rest van het seizoen stage bij Vitesse O16, waar hij onder de vleugels van de trainers Tim Cornelisse en David Roig Garcias zijn eerste stappen zet als trainer.