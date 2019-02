Puma bijt zich vast in Manchester City

Volgens Britse media is er een bedrag van bijna 60 miljoen euro gemoeid met het meerjarige contract. Puma betaalt daarmee meer dan het dubbele van Nike, de oude sponsor van City.

De sponsordeal komt qua waarde op de derde plaats in het Engelse voetbal. Manchester United (Adidas) en Chelsea (Nike) hebben nog duurdere sponsorovereenkomsten.

Manchester City is regerend kampioen van de Premier League. De club staat momenteel tweede en is nog actief in de Champions League en FA Cup.